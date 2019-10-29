Китайская Народная Республика, , 09:28 — REGNUM Китайская авиакомпания Tianjin Airlines анонсировала перезапуск маршрута Тяньцзинь-Чжэнчжоу-Синдей с 4 ноября в целях развития туризма, сообщает агентство Синьхуа.

Маршрут будет обеспечиваться самолетами Airbus A330 и свяжет город центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая с австралийским Сиднеем с промежуточной остановкой в столице провинции Хэнань городе Чжэнжоу.

Исходящий вылет из Тяньцзиня будет осуществляться в 17:55 по Пекину каждые понедельник и пятницу, последующий вылет из Чжэнчжоу будет происходить в 21:25, и, наконец, прибытие в Сидней будет осуществляться в 11:35 по местному времени следующих суток.

Обратный рейс будет вылетать из Сиднея в 13:35 по местному времени каждые вторник и субботу, приземляться в Чжэнчжоу в 21:30 по Пекину и прибывать в Тяньцзинь в 1:10 следующих суток. Впервые сезонный маршрут был запущен 29 января 2018 года.

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