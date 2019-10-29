Кызыл, , 09:27 — REGNUM В Туве завершилась прививочная кампания от гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, всего вакцинировано 101,6% от планируемого числа людей, т. е. кампания завершена с перевыполнением плана.

«Охват всего населения республики составил 55%. За счёт бюджетных средств вакцинировано 95 039 детей и 83 191 взрослых, в том числе 1 560 беременных женщин. За счёт ведомственных средств вакцинировано 1471 человек», — отметили в управлении.

Между тем, число заболевших ОРВИ в республике растёт. За прошлую неделю зарегистрировано 978 случаев, что на 8,9% больше, чем на предыдущей неделе. 122 больных было госпитализировано, большая часть которых — дети до 14 лет.

«В городе Кызыле зарегистрировано 333 случая ОРВИ с ростом к предыдущей неделе на 15,6%. Госпитализировано 18 человек, в том числе 15 детей», — добавили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новосибирской области сообщили о временном закрытии 31 детского сада и одной школы из-за заболевания детей ОРВИ и гриппом.

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