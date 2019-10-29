Москва, , 09:31 — REGNUM Среди главных страхов жителей России названы болезнь близких, война и произвол властей. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Кроме того, в список основных страхов попали опасения потери здоровья, страхи по поводу бедности, старости, а также боязнь репрессий и ужесточения политического режима.

Среди своих страхов респонденты также указали боязнь нападения преступников, заболевание СПИДом и смерти. Стоит отметить, что список страхов наших граждан не очень сильно меняется с 1994 года.

Анонимный опрос был проведен этой осенью с 26 сентября по 2 октября. В опросе принял участие 1601 человек. Возраст респондентов от 18 лет и старше. Исследование проводилось в 137 населенных пунктах в 50 регионах РФ. Уровень страха оценивался по пятибалльной шкале.

Напомним, с июня по июль 2019 года в России прошел масштабный социологический опрос. В нём приняли участие более 85 тыс. человек. Целью исследования было выяснение отношение граждан РФ к власти после принятия 3 октября 2018 года пенсионной реформы, увеличившей возраст выхода на пенсию.

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