Курган, , 09:26 — REGNUM В Курганской области многодетные семьи могут рассчитывать в основе своей на федеральные льготы. Однако есть региональный материнский капитал — субсидия из областного бюджета на погашение части ипотечного кредита при рождении ребенка, ежемесячная выплата при рождении третьего чада, а также ряд льгот для малообеспеченных многодетных семей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию департамента социальной защиты Зауралья.

Региональный маткапитал получают семьи, возраст каждого из супругов в которых не более 35 лет, оформившие заём через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию. Он составляет чуть более 352 тыс. рублей.

Размер ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей составляет 10 тыс. 289 рублей.

Малообеспеченные многодетные семьи могут рассчитывать на субсидию для улучшения жилищных условий — приобретения или строительства жилья, в том числе индивидуального — при рождении (усыновлении) одновременно трёх и более детей. Она рассчитывается на одного ребёнка 15 кв.м., исходя из рыночной стоимости жилья.

Опять же малообеспеченные многодетные семьи Курганской области имеющие 10 и более детей могут получить единовременную денежную выплату в 460 тыс. рублей на приобретение автотранспорта либо строительство индивидуального дома. Кроме того, выдаётся государственная социальная помощь малоимущим семьям, воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей, на развитие личного подсобного хозяйства — 3 тыс. 800 рублей.

На питание многодетные малоимущие семьи получают 3 тыс. рублей, если имеют 8 детей, 3,5 тыс. рублей — на 9 детей, и сумма увеличивается на 500 рублей с ростом количества детей в семье.

Единовременное пособие получают женщины, награжденные знаком отличия Курганской области «Материнская слава»: I степень — 100 тыс. рублей, II степень — 50 тыс. рублей, III степень — 25 тыс. рублей. Также положено единовременное денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей одному из родителей (усыновителей), награждённых орденом «Родительская слава».