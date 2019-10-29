Москва, , 09:23 — REGNUM В Москве с 3 на 4 ноября в седьмой раз пройдет акция «Ночь искусств». Во время проведения акции вход в Музей Победы на Поклонной горе будет бесплатным, сообщается на сайте мэра столицы.

Читайте также: В России пройдёт «Ночь искусств»

Для посетителей музея в «Ночь искусств» подготовили театральные постановки, во время которых будут воссозданы события Великой Отечественной войны .

Пройдут экскурсии, мастер-классы, концерт фортепианной музыки. Ввыступят артисты кино, театра и эстрады. Также гостей научат портретной фотосъемке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Музей Победы на Поклонной горе хранится около 300 тыс. экспонатов. На открытых площадках музея представлено около 400 образцов военной техники периода Великой Отечественной войны.

Ранее в сюжете: В «Ночь искусств» в Москве пройдет более 400 мероприятий