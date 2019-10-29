Владикавказ, , 09:16 — REGNUM В Северной Осетии отпущен на свободу заместитель главы селения Црау, ранее задержанный по подозрению в убийстве. Такое решение приняло следствие, после того как появился еще один подозреваемый, который явился в правоохранительные органы и признался в содеянном, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе СКР по региону.

Между тем, признавать невиновным чиновника пока не спешат, следствие продолжается.

«С учетом того, что явилось лицо и призналось в совершенном преступлении, подозреваемому не было предъявлено обвинение, и он был освобожден из-под стражи. Говорить о невиновности заместителя главы Црауского сельского поселения пока преждевременно», — говорится в сообщении пресс-службы следственного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в городе Алагире был застрелен 44-летний житель селения Црау. Неизвестный, стрелявший в него, скрылся с места преступления. Спустя шесть дней был задержан по подозрению в совершении преступления 35-летний заместитель главы администрации села Црау в Алагирском районе.

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