Майкоп, , 09:10 — REGNUM Девять пришкольных стадионов построила в Адыгее компания «Газпром» в рамках социальной программы «Газпром — детям». По одной площадке появилось в каждом городе и районе республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Накануне, 28 октября, состоялось открытие пришкольного стадиона в Адыгейской республиканской гимназии в городе Майкопе. Многофункциональный объект включает площадки для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, беговые дорожки, яму для прыжков, а также зону для сдачи нормативов ГТО.

На церемонии открытия стадиона глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера за подаренные детям спортивные площадки. Политик отметил, что между республикой и энергетической компанией сложилось конструктивное плодотворное сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство физкультурно-спортивных сооружений в Адыгее в рамках благотворительной акции «Газпром» направил почти 150 млн рублей.

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