Сунжа, Ингушетия, , 09:00 — REGNUM В Ингушетии ответит за нарушение законодательства о заключении госконтрактов бывший мэр города Сунжа. В 2018 году республиканское управление Федеральной антимонопольной службы вынесло в отношении него 24 постановления за нарушения при заключении муниципальных контрактов без торгов и за превышение годового лимита закупок.

Градоначальника обязали выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей. Однако, как сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе ведомства, он не поспешил оплатить штраф. В итоге дело было передано в суд. Согласно решению мирового суда города Сунжа экс-мэр получил и штраф, и наказание в виде обязательных исправительных работ на общественных началах.

Всего бывшему градоначальнику придется отработать на благо города Сунжа 630 часов — при 8-часовом рабочем дне это составит более 78 дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 году мэр города Сунжа Тимур Цечоев ушел в отставку по собственному желанию. Он попал под уголовное преследование по факту превышения должностных полномочий, перечислив из городского бюджета 24 млн рублей на счет МРСК Северного Кавказа за долг местного водоканала.