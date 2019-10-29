Харбин, Китай, , 08:39 — REGNUM Новый прямой авиамаршрут был проложен между столицей китайской провинции Хэйлунцзян городом Харбином и японской Осакой, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Рейс, запущенный 28 октября, будет обслуживаться китайской авиакомпанией Juneyao Airlines самолетами Airbus A321 на ежедневной основе. Вылет из Харбиан в Осаку будет осуществляться в 16:00 по местному времени, а прилет происходить в 19:55 по местному. Обратный рейс — вылетать из Осаки в 21:00 по местному времени и прибывать в Харбин в 11:40 по Пекину.

Читайте также: Между китайским Наньчаном и японской Осакой запущен первый прямой авиарейсКак сообщало ИА REGNUM, между Осакой и столицей китайской провинции Цзянси также был запущен прямой авиарейс.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай запустил прямой авиарейс между Чанша и Макао