Москва, , 08:27 — REGNUM Восемь глав старообрядческих общин из Бразилии и США приняты в гражданство Российской Федерации, сообщила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Отмечается, что для возвращения староверов им были обеспечены соответствующие условия: предоставлены земельные участки площадью от 300 до 600 га на семью, гражданство на территории страны выбытия, льготные кредиты и налоговые каникулы после переселения. Также они получили положительное решение вопроса о прохождении альтернативной службы в армии.

В ведомстве добавили, что вопросам возвращения старообрядцев на Дальний Восток уделяется значительное внимание — их решение находится в ведении рабочей группы, созданной президентом России.

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