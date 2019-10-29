Москва, , 08:08 — REGNUM Московские больницы проведут дни открытых дверей, сообщает 29 октября официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Городской департамент здравоохранения в ноябре запустит проект «Входите, открыто!».

В детской больнице им. Башляевой 1 ноября проведут занятия для родителей «Фебрильные судороги» и «Синдром гиперактивности». 23 ноября в этой же больнице детей осмотрят невролог, педиатр, окулист, отоларинголог, хирург-уролог, эндокринолог и ортопед.

4 ноября в ГКБ им. Виноградова пройдёт занятие школы отцов «Я — папа!». 5 ноября ГКБ им. Кончаловского организует мероприятия в рамках проекта «Женское здоровье. 45+».

Также посетителей больниц ждут лекции «Путь к себе», «Тревоги и фобии», обучение уходу за тяжелобольными, а также занятия по профилактике инфекционных заболеваний во время беременности.