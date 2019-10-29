Москва, , 07:50 — REGNUM Заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин считает крайне серьезный проблему слабой информированности граждан о полагающихся им выплатах. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM результаты всероссийского опроса Общественной палаты РФ, он пояснил:

«Это серьезная проблема — незнание о своих правах и возможностях. Но сами люди, конечно, тут не при чём. Налицо обычное разгильдяйство исполнителей. Ну, или сбои в системе государственного управления — что, может быть, ещё хуже. Государство, как заявляют первые лица, пытается справиться с бедностью (а многодетные семьи, конечно, как правило небогаты), подвергается критике со всех сторон за невысокий уровень жизни — при этом люди не получают положенного по вине представителей того же государства, чиновников!

Срочно надо включать в важнейшую обязанность органов соцзащиты обязательное доведение до каждого нуждающегося сведений о неполученных им привилегиях. Привлекаем СМИ, волонтеров. А то как будто лукавство получается — в гости пригласили, адреса не сказали. В условиях, когда у общества презумпция виновности по отношению к чиновникам, такая ситуация серьезно усугубляет ситуацию».

Напомним, ранее о том что около 35% семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами поскольку попросту о них не знают, было заявлено по итогам всероссийского опроса Общественной палаты РФ «Семейная политика: меры поддержки глазами семей».

Причём самыми «неизвестными» льготами оказались налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в оздоровительные лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи.

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