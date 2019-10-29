Петропавловск-Камчатский, , 07:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин по итогам встречи с дальневосточной общественностью поручил обеспечить поддержку развитию музея вулканов «Вулканариум» на Камчатке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Камчатка — это бриллиант: у Путина попросили поддержку для соцбизнеса

Поручение дано правительству Камчатского края и «Русскому географическому обществу». Ответственными за выполнение поручений назначены Дмитрий Медведев, Владимир Илюхин и Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре, в ходе встречи Владимира Путина с общественниками Дальнего Востока вулканолог с Камчатки Сергей Самойленко попросил президента поддержать социальный бизнес. Сергей Самойленко и его коллеги развивают музей вулканов. Очень многое они делают бесплатно, следовательно, не могут работать по обычным рыночным правилам. Президент отметил тогда, что Камчатка — настоящий бриллиант, красивейшее место в мире, и обещал помочь.