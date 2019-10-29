Оренбург, , 07:30 — REGNUM Оренбургская область 1 ноября присоединится к акции «Большой этнографический диктант». Большой этнографический диктант пройдет в Оренбургской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, акцию в регионе поддержали все муниципальные образования и четыре вуза.

На территории Оренбуржья к проведению диктанта подготовили 67 площадок, которые смогут принять более 4 тысяч человек. Центральная площадка будет расположена в здании главного корпуса педуниверситета на ул. Советской в Оренбурге.

Напомним, в 2018 году в регионе диктант написали 3 849 участников, среди них были и высокопоставленные чиновники, решившие проверить свои знания в сфере этнографии.

Добавим, приуроченная ко Дню народного единства международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет 1 ноября в 11:00 часов по местному времени во всех регионах России и за рубежом.

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