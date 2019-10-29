Барнаул, , 07:26 — REGNUM Рост среднего возраста диагностирования рака в России обусловлен увеличением доли пожилого населения страны, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные Российского общества клинической онкологии, он пояснил:

«Средний возраст диагностирования рака не может быть небольшим. Риск развития злокачественного образования существенно возрастает с возрастом. Есть заболевания, называемые облигатными и факультативными предраками, то есть которые либо обязательно, либо необязательно, но при условии наличия ряда способствующих факторов, способны трансформироваться в рак.

Вопрос лишь в длительности этого процесса. Зачастую это достаточно длительный период, который завершается лишь в пожилом и старческом возрасте. Регистрируемый в России некоторый рост среднего возраста диагностирования рака обусловлен увеличением доли пожилого населения страны. Также этот показатель, по всей видимости, отражает не вполне позитивную статистику по выявлению уже запущенных форм онкопатологии. Положительная динамика по ранней диагностике рака будет ассоциироваться, напротив, со снижением среднего возраста диагностирования рака».

Напомним, ранее о том что, средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года, отмечали в Российском обществе клинической онкологии.

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