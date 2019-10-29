Токио, 29 октября 2019, 07:25 — REGNUM Бывший Верховных комиссар ООН по делам беженцев, гражданка Японии Садако Огата скончалась на 93-м году жизни, передает телеканал NHK.
Причины её смерти не называются. Телеканал отмечает, что Огата была первым японским гражданином, занявшим должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Садако Огата родилась в 1927 году в столице Японии Токио в семье потомственного дипломата. В 1953 году окончила университет по специальности «английская литература». За свою карьеру дипломата Огата работала советником-посланником в представительстве Японии при Организации Объединенных Наций, была главой правления Детского фонда ООН, а также представляла свою страну в Комитете ООН по правам человека.