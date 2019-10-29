Чебоксары, , 07:15 — REGNUM В столице Чувашии назвали пять общественных пространств, которые будут благоустроены в ближайшие три года с участием федеральных средств. Территории отобраны по итогам рейтингового голосования на городском портале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Голосование проходило с 16 сентября по 25 октября, на выбор были предложены 13 территорий. Выбор сделали 14 тыс. респондентов. Наибольшее число голосов набрал сквер в районе дворца культуры «Салют» — 5970 (или 14,22% от общего числа), отодвинув на второе и третье места соответственно Московскую набережную (5421 голос, или 12,48%) и парк на площади Победы в Чапаевском посёлке (5108 голосов, или 12,16%).

Топ-5 замыкают сквер по проспекту М. Горького (5096 голосов, или 12,14%) и лесной массив «Дубовая роща» (4088 голосов, или 9,73%).

Столичные власти «возьмут в работу» данные пять территорий, которые планируют благоустроить за два года, в 2020—2021 годах. В мэрии заявляют, что «за один год из-за недостаточности финансирования все пять территорий благоустроить не сможем». И пока эти территории не будут благоустроены, «браться за новые не будем».

Как сообщало ИА REGNUM, одно из главных требований федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» — определение территорий для благоустройства с учётом мнения горожан.

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