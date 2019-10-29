Хабаровск, , 07:28 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поддержал идею хабаровских родителей детей — инвалидов о бесплатных авиаперевозках больных малышей на лечение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Во время прямой линии с президентом России в июне 2019 года родители хабаровских детей — инвалидов из организации «Крылья надежды» попросили Владимира Путина решить вопрос с перелётами на лечение детей на запад страны. Детям государство обеспечивает проезд только в поездах. Но ехать из Хабаровска в Москву 7 дней с ребёнком — инвалидом просто невыносимо, как для родителей, так и для самого ребёнка. Эту же идею президенту озвучил глава общественной палаты Хабаровского края Андрей Белозеров во время встречи главы государства с дальневосточной общественностью.

Президент подписал перечень поручений, в которые вошло и распоряжение о решении этого вопроса.

«Я такую задачу поставлю перед соответствующими ведомствами. Надо посчитать, сколько это стоит, но, я думаю, не такие уж это большие деньги. Поэтому, детям надо помогать», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, родители хабаровских детей — инвалидов записали своё видеообращение на прямую линию президента у железнодорожного вокзала, чтобы обратить внимание главы государства на невыносимые условия путешествия больных детей.