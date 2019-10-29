Владивосток, , 07:19 — REGNUM Участники объединения «Авиапоиск», осуществляющие свою поисковую работу на Дальнем Востоке, раскрыли тайну гибели бомбардировщика ДБ-3, который пропал в Приморье 1943 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Приморском крае найден штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны

Дальний бомбардировщик ДБ-3 с заводским номером № 1 801 245 из состава 290-го дальнебомбардировочного авиационного полка 33-й авиационной дивизии 9-й Воздушной армии Дальневосточного Фронта был обнаружен в тайге в районе села Медвежий Кут Чугуевского района. В 2017 и 2018 году поисковики проводили в месте падения самолёта поисковые работы, в дальнейшем была проведена обширная работа в военных архивах.

Как выяснилось, экипаж этого самолёта 19 мая 1943 года выполнял тренировочное задание — одиночный полёт по маршруту Кокшаровка — Чугуевка — Муравейка — Сандуганка — Кокшаровка с бомбометанием на полигоне Чугуевка и производством стрельбы по конусу после выполнения маршрута. После выполнения бомбометания экипаж на связь не выходил, на аэродром взлёта не вернулся. В настоящее время поисковиками установлены все обстоятельства авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, энтузиасты «Авиапоиска» рассказали, что нашли в Приморье штурмовик Ил-2 времён Великой Отечественной войны.