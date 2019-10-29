Пекин, , 07:02 — REGNUM Центробанк Китая выпустит набор золотых и серебряных монет с изображением гигантской панды уже 30 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Двенадцать монет издания 2020 года будут доступны в Китае, сообщили в Народном банке Китая. Фронтальная сторона монеты будет содержать изображения Зала молитвы за хорошие урожаи, который является частью Храма Небес в Пекине. Все монеты на другой стороне будут изображать панду, кушающую бамбук.

Одна монета будет иметь диаметр 900 мм и весить 1000 граммов золота чистотой 99,9% и иметь номинал 10 тыс. юаней ($1417,3). При этом максимально будет запущено в оборот всего 1000 монет.

Прочие золотые монеты будут иметь номинал 10 юаней, 50 юаней, 100 юаней, 200 юаней, 600 юаней, 1500 юаней и 2000 юаней. Серебряные монеты будут иметь номинал 10 юаней, 50 юаней и 300 юаней.