Пекин, , 06:55 — REGNUM В Китае насчитывается уже более 151 млн пользователей системы электронного сбора за проезд по скоростным магистралям, сообщили 28 октября в министерстве транспорта КНР.

К 23 октября общее число пользователей системы достигло 151,27 млн человек, что составило 79,26% от поставленной задачи. С 15 мая было зарегистрировано 70,59 млн новых пользователи системы.

Ранее в текущем году министерство выпустило циркуляр о популяризации электронной системы сборов за проезд по платным дорогам, согласно которому специальные модули должны быть установлены на 80% зарегистрированных в Китае автомобилей уже до конца 2019 года. Цель — снизить количество выбросов, цену на логистику и улучшить ситуацию с дорожным движением на шоссе.

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