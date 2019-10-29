Пекин, , 06:46 — REGNUM Китай продолжает ожидать прихода холодного воздуха в множество районов страны, сообщили в Национальном метеорологическом центре, передает агентство Синьхуа.

Холодный фронт придет в северные и северо-восточные районы Китая, принеся падение температур на 4−6 градусов Цельсия уже начиная с вечера 28 октября и до вечера 29 октября, сообщили в центре.

Похолодание будет сопровождаться мокрым снегом или моросящим дождем до умеренного дождя в некоторых районах Внутренней Монголии и северо-востока Китая. В некоторых районах, вероятно стоит ждать мощные снегопады и даже метели.

При этом, на юге ливни прекратятся, а в некоторых частях юга страны, особенно на реке Янцзы, ожидается сильный туман. Центр рекомендует местным жителям следить за погодой.

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