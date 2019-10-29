Москва, , 06:36 — REGNUM 29 октября в Москве ожидается температура воздуха около 6 °C, дождь и мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

В Подмосковье температура воздуха будет находиться в пределах 2−7 °C.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, аномально теплая погода в регионе заканчивается. Уже в ночь на 30 октября холодный атмосферный фронт опустит температуру до — 1 °C, в Подмосковье до — 2 °C.

Юго-западный, западный ветер будет достигать 5−10 м/с.

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