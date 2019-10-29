Владивосток, , 06:55 — REGNUM Владимир Фомин стал исполняющим обязанности руководителя краевого управления Следственного комитета России по Приморскому краю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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В Приморье Владимир Фомин специальным указом президента России Владимира Путина был переведён из Пензенской области. Ожидалось, что с 30 октября он станет первым заместителем, но ему доверили более высокий пост.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югру назначен новый начальник Следственного управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому округу. Им стал полковник юстиции Михаил Мокшин.