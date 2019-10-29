Пермь, , 06:09 — REGNUM Территория Пермского края 28 октября оказалась во власти разрушительной стихии: сильного ветра, дождя и снега. По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, активный циклон к 20:00 по местному времени (18:00 мск) перевалил через Урал, вся территория Пермского края оказалась в его тыловой части.

Самые сильные порывы отмечены в Перми и в аэропорту Большое Савино (21 м/с), также порывы 20 м/с зафиксированы в Верещагино, Оханске, Чайковском. В Прикамье ветер был слабее, чем в Свердловской, Кировской областях, а также Удмуртии, однако и Прикамью нанесен ущерб — повалены деревья, обесточены населенные пункты, повреждены объекты.

Максимальное количество осадков на территории Пермского края отмечено в Бисере — 17 мм за 12 часов. Сильные снегопады прошли на севере и северо-западе региона.

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