Благовещенск, , 05:59 — REGNUM Общественный совет в Приамурье подвёл итоги оценки качества условий оказания медицинских услуг в медучреждениях региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выездная работа проводилась с августа по октябрь 2019 года, в ходе которой члены общественного совета побывали в больницах и поликлиниках Благовещенска, Белогорска, Зеи, Февральска, Селемджинска, Магдагачи и других населённых пунктов области. По результатам проверки составлена дорожная карта, в которой прописан план улучшения качества предоставления услуг.

«Члены общественного совета рекомендовали главным врачам проанализировать данные независимой оценки в 2019 году и результаты рассмотрения обращений граждан по вопросам условий и доступности оказания медицинской помощи, принять меры по устранению допущенных нарушений, уделив внимание требованиям к обеспечению доступности медицинской помощи для инвалидов», — рассказала представитель Минздрава Приамурья Татьяна Алькова.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов публично заявил о высокой степени коррумпированности системы здравоохранения области.