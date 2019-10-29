Владивосток, 29 октября 2019, 06:00 — REGNUM 29 октября на главную базу Тихоокеанского флота России во Владивостоке прибыла большая группа военных дипломатов из 55 стран. Об этом сообщает пресс-служба флота.
Около ста военных атташе в ходе двухдневного рабочего визита проведут встречу с командованием Тихоокеанского флота, осмотрят корабли Приморской флотилии и один из береговых полигонов. Им будет предоставлена возможность ознакомиться с образцами боевой техники и оценить подготовку подразделений морской пехоты.
Для иностранных военных дипломатов организована культурная программа.
Визит проводится в соответствии с планом мероприятий международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ.
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