Барнаул, , 05:33 — REGNUM Отбывшая тюремный срок в американской тюрьме Мария Бутина в ближайшее время планирует отдыхать и общаться с семьей. Об этом 29 октября сообщил журналистам её отец по прибытии в аэропорт Барнаула.

«В планах Марии Бутиной — отдых и встречи с семьёй», — приводит его слова РИА Новости.

Отец девушки добавил, что они счастливы оказаться дома. «Очень устали от такого внимания», — признался он.

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Как передавало ИА REGNUM, Мария Бутина после освобождения из тюрьмы утром 26 октября прибыла в Москву. Сегодня, после нескольких дней в столице, она вместе с отцом вернулась в родной город Барнаул.

Напомним, в апреле 2019 года Мария Бутина была приговорена американским судом к 18 месяцам лишения свободы по обвинению в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Сразу после отбытия срока заключения она была депортирована в Россию.

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