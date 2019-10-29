Якутск, , 04:29 — REGNUM Учёные из Академии наук в районе вечной мерзлоты в Якутии нашли мумифицированные останки женщины в меховой одежде и с христианским крестом на груди, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Изначально учёные предположили, что останки принадлежат жительнице Ленского острога — первого русского поселения в Якутии. Его основали в 1630-х годах. Однако часть одежды на мумии оказалась сшита не в ручную. Теперь рассматривается версия, что события относятся к XIX веку.

На женщине сохранилась якутская традиционная меховая одежда, чулки до бедер и мягкие сапоги из кожи крупного скота. На груди — христианский крест, пишет «МИР 24».

Мумию предстоит учёным изучить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге, в долго закрытой квартире, обнаружили мумию мужчины 1962 года рождения. Тело обнаружила сестра.