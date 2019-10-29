Москва, , 03:27 — REGNUM В России расширяется перечень информации, запрещённой к распространению среди несовершеннолетних. Соответствующие поправки к федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» вступают в силу с 29 октября.

Согласно новой редакции закона, к запрещённой для детей информации теперь относятся также сведения, содержащие «изображение или описание сексуального насилия».

Кроме этого, на организаторов мероприятий, в ходе которых может распространяться запрещённая для детей информация, законом возлагается обязанность не допускать на мероприятия лиц, не достигших 18-летнего возраста. У посетителя таких мероприятий, в случае сомнений относительно его совершеннолетия, теперь могут потребовать предъявить удостоверение личности.

Также, согласно поправкам, не предназначенную для детей информационную продукцию, теперь запрещается распространять в радиусе 100 метров от границ школ, детских садов, поликлиник и других организаций для несовершеннолетних.

Соответствующие изменения в законодательство были внесены в мае 2019 года.