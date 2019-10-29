Барнаул, , 03:03 — REGNUM Освобождённая из тюрьмы в США гражданка России Мария Бутина в ночь на вторник, 29 октября, прилетела в родной город Барнаул, передаёт ТАСС.

Как сообщается, самолёт с Бутиной, вылетевший из московского аэропорта «Шереметьево», прибыл в Барнаул в 05:11 по местному времени (01:11 мск). Вместе с Бутиной в город прилетел её отец, в аэропорту их встречали родственники и друзья.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Мария Бутина была приговорена американским судом к 18 месяцам лишения свободы по обвинению в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

Сразу после отбытия срока заключения и освобождения из тюрьмы российская гражданка была депортирована на родину. Утром 26 октября она прибыла в Москву самолётом «Аэрофлота».

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