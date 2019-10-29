Канада, , 02:25 — REGNUM Причиной смерти канадской тату-моделиРика Дженеста, более известного под псевдонимом Zombie Boу, стал несчастный случай, а не самоубийство, как предполагалось ранее. Об этом 28 октября сообщил телеканал CTV со ссылкой на представителей следствия.

1 августа 2018 года 33-летний Дженест выпал с балкона третьего этажа квартиры своего друга в Монреале. В ходе расследования никто из его друзей не допускал версию о возможном суициде. Анализ также показал, что в момент трагического инцидента уровень алкоголя в крови Дженеста составлял 234 мг/дл.

Рик Дженест родился 7 августа 1985 в Канаде. Свою первую татуировку он сделал в 15 лет после операции по удалению опухоли головного мозга. Впоследствии он дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса — за самое большое количество татуировок костей на теле (139) и самое большое количество татуировок насекомых (176).

В 2011 году Дженест обрёл мировую популярность, снявшись в клипе на композицию Born This Way американской поп-исполнительницы Lady Gaga.