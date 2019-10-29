Гавана, , 09:29 — REGNUM В Гаване тысячи кубинцев приняли участие в шествии от Площади Революции до набережной, посвящённом памяти героя Революции команданте Камило Сьенфуэгоса. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Паломничество на кубинское побережье, традиция которого переходит из поколения в поколение, — это символ уважения памяти того, кто жив и будет жить в сердцах людей», — отметила Первый секретарь Национального комитета Коммунистического союза молодёжи Кубы Сусели Морфа.

Камило Сьенфуэгос бесследно исчез 28 октября 1959 года. Его самолёт, летевший над Атлантическим океаном из Камагуэя в Гавану, исчез с радаров. Обломков самолёта и тела Сьенфуэгоса и пилота так и не нашли.

Так на Кубе родилась традиция — каждое 28 октября бросать цветы в реки и море, чтобы почтить память команданте, скорее всего, утонувшего после крушения самолёта.