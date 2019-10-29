Вологда, , 01:49 — REGNUM Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Вологодской области проверит данные о том, что многодетная семья была вынуждена переехать из Вологодской области в Карелию, опасаясь изъятия детей. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба СКР.

После публикации в СМИ сюжета о фактически бегстве семьи в другой регион, как единственном способе избежать изъятия шести несовершеннолетних детей, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства произошедшего в Вологодской области. Следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ — «Халатность».

Как стало известно, родители шести несовершеннолетних детей были на полгода ограничены судом в родительских правах по причине «антисанитарии и асоциального образа жизни». Родители заявляют, что претензии к ним со стороны опеки связаны прежде всего с их бедностью.

В настоящее время властями Карелии решается вопрос об улучшении жилищных условий переехавшей в республику семьи.

По словам уполномоченного по правам ребенка в республике Геннадия Сараева, власть поможет семье решить проблему благоустройства на новом месте. Однако, по его словам, дети находятся в уже достаточно благополучных условиях, чтобы вопрос об их изъятии не возникал.

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