Кишинёв, , 01:09 — REGNUM Правоохранительные органы Молдавии совместно с полицией Греции раскрыли деятельность международной преступной группировки, которая отправила одиннадцать девушек из Молдавии, в том числе несовершеннолетних, в Грецию, где они попали в сексуальное рабство. Как сообщили в кишиневском Центре по борьбе с торговлей людьми МВД Молдавии, девушкам сделали поддельные румынские документы и заставили заниматься проституцией, передает ИА REGNUM.

Жертв вербовали на территории Молдавии, затем перевозили в Афины, где заставляли оказывать сексуальные услуги в 10 публичных домах, управляемых членами группировки албанского происхождения. В преступной группе участвовали и четверо граждан Молдавии.

«Девушки обслуживали от 25 до 80 клиентов в день, за это они получали по 30 евро, остальные деньги распределялись между членами преступной группы», — сообщили в правоохранительных органах Молдавии. Трое жертв уже репатриированы в Молдавию, остальным предоставляется помощь в одном из центров реабилитации жертв в Афинах.