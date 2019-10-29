Ханой, , 09:55 — REGNUM Конференция по правам женщин состоялась в Хошимине 27 октября и была организована Генеральным консульством Австралии в Хошимине в сотрудничестве с Австралийской торговой палатой во Вьетнаме (AusCham).

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», у участников была возможность выслушать высокопоставленных докладчиков, принять участие в обсуждениях на сессиях вопросов и ответов и расширить профессиональные связи с помощью сетевых сессий. Среди основных докладчиков был Тон Ну Тхи Нинь, бывший посол Вьетнама в ЕС.

Основными темами, обсуждавшимися на конференции, стали гендерное равенство и лидерство женщин, изменение гендерных стереотипов во Вьетнаме и др.