Ханой, , 09:18 — REGNUM Вьетнам официально признал 12 декабря своим ежегодным «Днем фо» (фо — традиционный вьетнамский суп). Начиная с 12 декабря 2019 года во Вьетнаме будет регулярно праздноваться общенациональный «День фо».

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», «День Фо» — это мероприятие, проводимое газетой Туойче для празднования культового вьетнамского блюда, которое теперь завоевывает сердца и желудки гурманов по всему миру.

Вьетнамское правительство утром 28 октября выпустило постановление, в котором указывается, что «День фо» отныне считается общенациональным праздником во Вьетнаме.