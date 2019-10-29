Москва, , 00:43 — REGNUM Сезон велопроката в Москве продлён на полмесяца в связи с тёплой осенней погодой и его высокой востребованностью у горожан. Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе ПАО «Банк ВТБ».

Велопрокат Pulux11

«Московский прокат «Велобайк» сообщает о продлении велосезона. Все желающие могут взять велосипеды в аренду до 17 ноября включительно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что действие ранее приобретённых гражданами сезонных доступов также будет продлено на соответствующий период.

Традиционно велосезон в столице завершается 1 ноября. Популярность велопроката растёт, и в этом году был зафиксирован новый рекорд по количеству поездок. За период с 24 апреля по 25 октября москвичи и гости столицы совершили 4,82 млн поездок, что на 13% выше показателя всего сезона прошлого года.