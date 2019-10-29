Ханой, , 09:16 — REGNUM Согласно последнему опросу, проведенному деловым журналом CEOWorld, город Хошимин занял 4-е место в списке лучших городов для гастрономического туризма.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», журнал «Street Food City Index 2019» в период с июля по сентябрь 2019 года опросил 92 000 деловых путешественников и 1400 корпоративных турагентов из более чем 86 стран и территорий. В ходе трехмесячного опроса города оценивались по четырем параметрам, включая количество продавцов уличной еды, доступность, количество опытов уличной еды и гигиену питания.

По результатам опросов, Хошимин опередил ряд конкурентов и стал одним из наиболее желанных туристических направлений по этому параметру.