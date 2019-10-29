Ханой, , 09:21 — REGNUM 28 октября правительство Вьетнама заявило, что Великобритания отправила документы во Вьетнам для проверки четырех из 39 человек, найденных мертвыми в грузовике под Лондоном.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», на правительственном веб-сайте говорится, что досье было передано министерству общественной безопасности Вьетнама для верификации.

«Министерство иностранных дел в настоящее время проверяет информацию о возможных жертвах. Нет никаких оснований утверждать, что среди жертв есть вьетнамские граждане», — сообщил заместитель министра иностранных дела Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Буй тхань Сон.