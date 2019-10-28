Сан-Хосе, , 23:55 — REGNUM Кампания по запрету селфи туристов с дикими животными была начата министерством охраны окружающей среды Коста-Рики. Об этом 28 октября сообщает The Tico Times.

Руководитель ведомства Памела Кастильо обратилась к туристам с просьбой не ловить диких животных и птиц и не кормить их ради фото. Кастильо пояснила, что попытки туристов сфотографироваться вместе с животными могут принести зверям стресс и страдания, а жизнь туристов при этом может быть подвержена опасности.

По статистике Всемирного общества защиты животных, в Коста-Рике туристы делают седьмую часть всех неуместных фото с животными в мире. Поэтому власти страны запустили акцию под хештегом #stopanimalselfies («остановите селфи с животными»).

Специально для туристов, которые хотят сделать фотографии с дикими животными, в популярных для туристов местах, рядом с достопримечательностями и на территории аэропортов будут установлены чучела животных.

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