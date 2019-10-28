Санкт-Петербург, , 23:41 — REGNUM Заместитель председателя Верховного суда России — председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов отменил решение судьи Верховного суда по жалобе адвоката предпринимателя Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», на изъятие в качестве доказательства налоговой декларации, которую Израйлит подавал в налоговоые органы в рамках закона об амнистии капиталов. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Верховного суда России.

Напомним, 28 марта 2017 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в рамках уголовного дела против Израйлита разрешил изъятие документов, содержащих охраняемую законом тайну, конкретно — деклараций, представленных в налоговый орган в порядке амнистии капиталов.

На это решение адвокат Израйлита подал кассационную жалобу в Верховный суд. Однако адвокату Израйлита Павловскому судья Верховного суда Ботина 10 октября 2019 года отказала в удовлетворении кассационной жалобы на постановление районного суда.

Однако теперь заместитель председателя Верховного суда Давыдов не согласился с решением судьи Верховного суда Ботиной, так как кассационная жалоба была рассмотрена с нарушением требований закона. Давыдов отменил постановление судьи ВС Ботиной и постановил прекратить производство по жалобе адвоката Павловского в интересах Израйлита. Самому адвокату судья Давыдов разъяснил, что доводы его жалобы могут быть проверены в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках дела Израйлита сотрудники ФСБ изъяли в качестве вещественного доказательства специальную декларацию, поданную Израйлитом в рамках закона об амнистии капитала.

Напомним, что Израйлит обвиняется в хищениях и выводе денег за границу при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга.