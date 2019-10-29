Санто-Доминго, , 09:06 — REGNUM В провинции Сантьяго Доминиканской Республики сотрудники Национального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали группу из 3 человек со 111 кг кокаина. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В Управлении отметили, что главарю задержанной банды 77 лет. Вместе со своими молодыми подельниками он был отправлен в тюрьму.

Преступники перевозили наркотики в пластиковых пакетах, маркированных логотипами Versace и Punisher. Для транспортировки были использованы грузовик и фургон.