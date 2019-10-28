Москва, , 22:39 — REGNUM Власти Турции собираются ввести «налог на проживание» для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Турецкие власти планируют ввести новый налог на все услуги, которые отели предоставляют туристам. Данное нововведение касается практически всех турецких курортов, в том числе и популярных у российских туристов.

Новый налог получил название «налог на проживание». Платить его будут не сами туристы, а объекты их размещения, то есть отели, апартаменты, мотели, гостевые дома и кемпинги.

Налог должен вступить в силу с 1 апреля 2020 года. До конца 2020 года его ставка составит 1% от всех услуг, оказанных туристу: размещение, питание, услуги бассейна, SPA, конференций, развлечений и прочего.

С 2021 года налог предполагают поднять до 2% от стоимости всех оказанных услуг.

В 2020 году отельный бизнес Турции преимущественно самостоятельно оплатит этот налог, так как большинство отелей уже выставили свои номера в продажу. А вот с 2021 года «налог на проживание» уже явно будет включен в стоимость пакета услуг турецких гостиниц. Стоимость туристических услуг в Турции вырастет как минимум на 2%.