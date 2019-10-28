Ватикан, , 22:41 — REGNUM Совместный документ с призывом запретить «ассистируемый суицид» и эвтаназию приняли представители ислама, иудаизма и христианства в Ватикане. Документ представил 28 октября журналистам президент Папской академии жизни Винченцо Палья.

В документе сказано, что обоснованная и профессиональная паллиативная помощь должна оказываться всем и везде, даже если усилия по предотвращению смерти кажутся необоснованно обременительными.

Палья отметил, что работа над документом велась больше года и, что особенно важно, этот меморандум стал той областью, в которой совпала позиция трёх разных религий. Теперь документ будет доведён до сведения представителей других религий. Как пояснил Палья, контакты в этом вопросе уже ведутся с буддистами и индуистами.

Палья заявил, что сразу после подписания документ был представлен папе Римскому Франциску. Палья назвал историческим не содержимое документа, а его возможность «достичь согласия между тремя религиями по проблеме завершения жизни».

Ранее ИА REGNUM сообщало о критике представителями конференции епископов Италии решения суда, по которому врачи имеют право на помощь при добровольном уходе пациентов из жизни в особых обстоятельствах. По мнению одного из представителей, кардинала Джованни Анджело Беччу, такой вердикт суда «открывает двери культуре смерти».

Читайте ранее в этом сюжете: Епископы и оппозиция Италии раскритиковали разрешение помогать самоубийцам