Копенгаген, , 09:11 — REGNUM Финансовый надзорный орган Дании подал заявление в полицию о возможном нарушении со стороны банка Nykredit правил торгов на фондовом рынке.

«Мы считаем, что банк дал неправильные или ложные сигналы рынку, сделав заказы на фондовой бирже Копенгагена. Однако банк не собирался вести никакой торговли», — заявили представители ведомства. Сотрудники банка подтвердили, что Финансовый надзорный орган действительно сообщил в полицию о подозрительном поведении одного банкира при ведении торгов. Однако в Nykredit не считают, что речь идет о нарушении закона. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Представители банка также полагают, что сотрудник Nykredit не пошел бы на риск ради получения всего 657 долларов. Если банк признают виновным в совершении незаконных финансовых действий, он обязан будет выплатить штраф.