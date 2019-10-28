Бишкек, , 22:18 — REGNUM Законодательство об алиментах было принято еще в 90-х годах прошлого столетия, а потому устарело и нуждается в обновлении. Об этом на пресс-конференции заявила гражданская активистка Ак-Моор Джанболотова, пишет «24.kg».

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По словам депутата Айсулуу Мамашовой, инициативная группа разработала законопроект о внесении в Семейный кодекс изменений, которые позволят запрещать выезжать за рубеж злостным неплательщикам алиментов автоматически — без соответствующего решения суда.

Также она отметила, что предлагается привязать выплаты к минимальному прожиточному уровню ребенка, который сейчас составляет 1800 сомов (1650 рублей) — чтобы алиментщики не могли отделаться суммой в 100 — 200 сомов (90 — 180 рублей) в месяц.