Тверь, , 22:14 — REGNUM В Тверской области составили «дорожную карту» ремонта социальных объектов после урагана. Вопрос обсуждался 28 октября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Главный вопрос — восстановление электроснабжения в ряде населенных пунктов Тверской области из-за непогоды 27−28 октября. Так, из-за шквалистого ветра ущерб был нанесен жилому фонду региона — на ряде объектов, в том числе социальной сферы, повреждены кровли, сейчас составлена «дорожная карта» по ремонту.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«У нас должны быть все акты обследования. После этого примем решение по доведению необходимых средств для проведения ремонтов», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона дал поручение уже к 29 октября предоставить акты и сроки выполнения работ на объектах. Также глава региона обратил внимание руководителей муниципалитетов на круглосуточную работу на местах до полного возобновления электроснабжения.

Заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц сообщил, что на данный моментвосстановлено энергоснабжение центров питания 110 кВ Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Бежецкого, Максатихинского, Селижаровского и ряда других районов. Работы продолжаются в Бологовском, Калининском, Лесном, Фировском и Весьегонском районах. Полное восстановление электроснабжение в регионе обещают 29 октября. Большинство социальных объектов уже запитаны по основной схеме, там, где ещё продолжаются работы — подключены к генераторам.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по завершению работ по восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки. Сейчас в аварийных работах задействовано более 120 бригад — это 130 единиц специальной техники, порядка 500 человек.