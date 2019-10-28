Санкт-Петербург, , 21:56 — REGNUM Бывший заместитель председателя жилищного комитета администрации Санкт-Петербурга Аким Гашенко заключен под стражу по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. Такое решение принял Всеволожский городской суд Ленинградской области.

По сообщениям СМИ, Гашенко был задержан несколько дней назад сотрудниками ФСБ. После этого ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения. Однако до сегодняшнего дня содержание обвинений не было точно известно, предполагалось, что речь идет о коррупции.

Как отмечает ТАСС, Гашенко был уволен со своей должности 24 октября. В жилищном комитете он курировал содействие льготникам в улучшении жилищных условий, расселение коммунальных квартир и ряд других направлений.

В ведомстве, где работал чиновник, отказались от комментариев по этому делу.