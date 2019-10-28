Копенгаген, , 21:47 — REGNUM Азиатский береговой краб достиг датского побережья в проливе Эресунн. Этот вид распространяется быстрее, чем обитающие в Дании в настоящее время крабы, и со временем может их вытеснить.

Азиатский береговой краб считается «захватчиком», и представители этого вида уже обосновались вдоль западного побережья и в Лимфьорде; их также замечали у острова Альс. Краб хорошо адаптировался к датской среде, хотя изначально его ареалом обитания были воды Японии и Кореи. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

«Когда какой-либо вид распространяется с такой скоростью, мы как правило начинаем с опаской следить за развитием событий. В некоторых местах азиатский краб достиг плотности до 150 особей на квадратный метр; к тому же он очень хорошо адаптируется. Представители этого вида продемонстрировали поразительную устойчивость к температурам и уровню солености воды», — заявил биолог Йенс Педер Йеппесен.